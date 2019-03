Füchse Berlin schlagen im EHF-Pokal Logroño La Rioja

Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat einen großen Schritt Richtung Viertelfinale im EHF-Pokal gemacht. Am Sonntagabend siegten die Berliner vor 4573 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen die Spanier von BM Logroño La Rioja mit 29:27 (13:14). Damit bleiben die Füchse ungeschlagener Tabellenführer der Gruppe A, und der Einzug in die nächste Runde dürfte ihn kaum noch zu nehmen sein. Beste Berliner Werfer waren Hans Lindberg mit acht und Fabian Wiede mit sieben Treffern.

© dpa

Die Füchse fanden in der Defensive gleich gut ins Spiel. In der Offensive hingegen knüpfte man nahtlos an die vergangenen Spiele an. Gleich mehrere klare Chancen wurden vergeben. So verpassten es die Gastgeber, sich gleich einen Vorsprung zu erarbeiten. Mit zunehmender Spielzeit kamen die Spanier besser ins Spiel, und die Partie wurde ausgeglichen.

Die Fehler im Füchse-Spiel häuften sich. Schon früh tauschte Trainer Velimir Petkovic den Torhüter, nahm Nationalkeeper Silvio Heinevetter raus und brachte Malte Semisch. Das brachte aber auch nicht mehr Stabilität. Zudem bekamen die Berliner auch im Angriff gegen die aggressive Deckung der Gäste immer mehr Probleme.

Nach dem Seitenwechsel agierten die Füchse konsequenter in der Dreckung und konnten sich erstmalig eine Zwei-Tore-Führung erspielen (19:17). Doch die Spanier kamen wieder zurück. In der Schlussphase wurde die Partie hektischer. Die Spanier Miguel Sanchez-Migallon und Tomislav Kusan sahen jeweils dir Rote Karte. Es blieb bis kurz vor Ende spannend. Die Vorentscheidung fiel erst gut zwei Minuten vor Ende, als Fabian Wiede zum 27:24 traf.