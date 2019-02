Beginn Füchse gegen Ludwigsburg am 12. Mai erneut geändert

Die Anwurfzeit für das Spiel der Handball-Bundesliga zwischen den Füchsen Berlin und den Eulen Ludwigshafen am 12. Mai wurde erneut geändert. Die Partie wird um 18:30 Uhr in der Max-Schmeling-Halle angepfiffen, wie der Verein am Donnerstag mitteilte. Die Terminverschiebungen hängen mit der Fernsehübertragung zusammen. Um alle Spiele an diesem Tag ausstrahlen zu können, muss der Spieltag zeitlich entzerrt werden.

© dpa