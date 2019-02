Trotz Logroño-Erfolg bleiben Füchse skeptisch

Im EHF-Pokal sind die Füchse auf Viertelfinalkurs. Doch spielerisch gibt es noch viel Luft nach oben. Zudem gibt es wieder zwei Verletzte zu beklagen.

Berlin (dpa/bb) - Mit gemischten Gefühlen kehren die Füchse Berlin nach ihrem Auswärts-Trip zurück. Der unnötigen Niederlage in der Handball-Bundesliga in Hannover folgte zwei Tage danach am Samstag der 34:29-Erfolg im EHF-Pokal in Logroño in Spanien. «Wir hatten in Hannover einen richtigen Schock erlitten. Aber wir haben eine Reaktion gezeigt», sagte Trainer Velimir Petkovic.