Füchse trotz Gummersbach-Sieg im Zwiespalt

Die große Zufriedenheit wollte sich nicht einstellen bei den Füchsen Berlin.

Der jüngste 25:19-Heimsieg in der Handball-Bundesligist gegen Gummersbach war zwar nie in Gefahr, aber die Füchse-Verantwortlichen hatten sich mehr erhofft. «Ich möchte, dass wir auch mal mit zehn Toren gewinnen, dass mal etwas Erleichterung kommt», sagte Trainer Velimir Petkovic.

Nationalspieler Paul Drux erkannte zumindest einen leichten Aufwärtstrend: «Wir finden uns als Team. Und langsam stimmen auch wieder die Abläufe.» Der 26-Jährige zeigt sich seit der WM im Januar in blendender Form. «Ich versuche, den Schwung von der WM mitzunehmen», sagte er. Mit Treffern in wichtigen Phasen übernimmt Drux mittlerweile viel Verantwortung. «Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Er ist in guter Form und ist weiter gereift», lobte Petkovic.

Nach dem freien Montag beginnt die Vorbereitung auf die Partie am Donnerstag in Hannover. «Die nächsten Spiele werden zeigen, in welche Richtung es wieder gehen könnte», bemerkte Hanning. Denn so richtig wissen die Füchse immer noch nicht, wo sie gerade sportlich stehen. Unnötiger Druck soll aber nicht aufgebaut werden. «Wir sind auch verpflichtet, unseren jungen Spielern Zeit zu geben und es ihnen zu erlauben, auch Fehler zu machen», meinte Petkovic.