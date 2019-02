Füchse trotz Sieg auf Formsuche

Richtige Zufriedenheit herrschte bei den Füchsen Berlin nach dem 29:24-Erfolg bei Balatonfüredi KSE aus Ungarn nicht.

Mit dem zweiten Erfolg in der Gruppenphase des EHF-Pokals sind die Berliner zwar weiter auf Kurs, überzeugen konnten sie aber nur phasenweise. «Wir haben unsere Aufgabe gelöst, aber ein echter Schritt in die richtige Richtung war das noch nicht», sagte der sportliche Leiter Volker Zerbe.

Nach einer guten Anfangsphase ließen es die Berliner – wie schon vor einer Woche in Lemgo – schleifen. Reihenweise wurden gute Chancen vergeben. Zerbe forderte deshalb: «Bei der Chancenverwertung müssen wir uns steigern.» Auch wenn einige Berliner Spieler wegen eines grippalen Infekts leicht angeschlagen waren, als Entschuldigung wollte er das nicht sehen. «Wir müssen insgesamt einfach konstanter werden», unterstrich Zerbe.

Lange beschäftigen können sich die Berliner mit dem Erfolg aber nicht. Schon am Sonntag empfangen sie in der Handball-Bundesliga in der Max-Schmeling-Halle den VfL Gummersbach (16.00 Uhr). Und Zerbe warnte davor, den Gegner zu unterschätzen: «Das wird die nächste schwierige Aufgabe.» Zumal sich die Berliner nach der Lemgo-Pleite keinen weiteren Ausrutscher erlauben dürfen.