Füchse siegen klar im EHF-Pokal bei Balatonfüredi

Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat auch sein zweites Gruppenspiel im EHF-Pokal gewonnen. Am Donnerstag siegten die Berliner beim ungarischen Vertreter Balatonfüredi mit 29:24 (16:14). Damit übernahmen sie auch die Tabellenführung in Gruppe A. Beste Berliner Werfer waren Bjarki Elisson mit sieben und Hans Lindberg mit sechs Treffern.

Die Füchse starteten zunächst gut in die Partie und gingen gleich in Führung. Dank einer ordentlichen Deckung kam man immer wieder zu Ballgewinnen, die man in schnelle Konter umsetzen konnte. Schnell zog man auf 10:6 davon. Doch dann kamen auch die Ungarn besser ins Spiel. Es offenbarten sich erneut einige Abwehrschwächen.

Zudem scheiterten die Berliner bei offenen Würfen zu oft an Torwart-Oldie Nandor Fazekas. So bauten die Berliner die Gastgeber wieder auf. Kurz vor der Pause kamen sie wieder auf einen Treffer heran. Wie schon bei der Pleite in Lemgo vor einer Woche ließen die Füchse in dieser Phase stark nach.