Füchse wollen im EHF-Pokal in Ungarn nachlegen

Eine Reise ins Ungewisse erwartet Handball-Bundesligist Füchse Berlin am Donnerstag beim Auswärtsspiel im EHF-Pokal beim ungarischen Club Balatonfüredi KSE (18.00 Uhr).

Damit das nicht geschieht, reisen die Füchse extra früher an den Plattensee. So wird am Mittwoch noch im nahen Veszprem trainiert. «Im Training war zuletzt nicht jeder hochkonzentriert. So können wir uns vor Ort mit dem Gegner beschäftigen», meinte Petkovic. International ist Balatonfüredi bisher noch wenig in Erscheinung getreten. Bekanntester Spieler ist Oldie Nándor Fazekas. Der mittlerweile 42-jährige Keeper spielte einst für Lübbecke und Gummersbach fünf Jahre in der Bundesliga.