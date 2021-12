Eisbären Berlin gewinnen in Schwenningen souverän mit 4:0

Nach zwei Heimniederlagen haben die Eisbären Berlin auswärts wieder einen Sieg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einfahren können. Am Sonntagnachmittag gewann der deutsche Meister bei den Schwenninger Wild Wings souverän mit 4:0 (2:0, 2:0, 0:0). Torwart Mathias Niederberger konnte einen Shutout feiern, während offensiv Giovanni Fiore zweimal für den Hauptstadtclub erfolgreich war. Frank Hördler und Leo Pföderl trafen je einmal.

Vor den leeren Rängen der Helios Arena in Schwenningen starteten die Eisbären von Beginn an druckvoll und mit viel Drang zum Tor. In der elften Minute musste der Goalie der Hausherren Marvin Cüpper dann erstmals gegen seine ehemaligen Mannschaftskameraden hinter sich fassen, nachdem Hördler einen Abpraller wieder aufs Tor brachte und Schwenningens William Weber ungünstig abfälschte. Gut eine Minute vor der Pause legte Fiore das 2:0 nach.