Eisbären fehlen auch gegen Düsseldorf drei Schlüsselspieler

Die Eisbären Berlin plagen vor dem Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG am Donnerstagabend (19.30 Uhr/Magentasport) weiterhin erhebliche Personalprobleme. Mit Blaine Byron, Zach Boychuk und Kevin Clark muss der Tabellendritte der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wie schon zuletzt auf drei Leistungsträger in der Offensive verzichten. Zudem ist die Rückkehr des angeschlagenen Marco Baßler fraglich. «Wir haben noch viele weitere Angreifer, aber die Ausfälle tun schon weh», sagte Coach Serge Aubin nach dem Training am Mittwoch. «Wir müssen jetzt als Mannschaft zusammenarbeiten, unser Wettkampfniveau steigern und Puckverluste vermeiden.»

Vor allem das Fehlen von Byron und Boychuk, den beiden wichtigsten Mittelstürmern im Kader, war dem deutschen Meister in den vergangenen Begegnungen anzumerken. «Es ist immer schwierig, wenn Topspieler ausfallen, besonders auf der Centerposition», räumte Aubin ein und setzt nun auf kleine Änderungen: «Wir müssen unser Spiel vereinfachen», sagte der Kanadier. «Wir müssen unsere Offensive ein bisschen umbauen, noch energischer zum Tor gehen und um die zweiten und dritten Chancen kämpfen.»

Gegen die Rheinländer mahnt Aubin zudem zur Geduld: «Düsseldorf wird uns nicht viele Chancen geben, sie spielen defensiv sehr gut», betonte er. «Entscheidend wird sein, dass wir das ganze Spiel über konzentriert und diszipliniert bleiben. Es spielt keine Rolle, ob es vierzig Minuten dauert, bis wir ein Tor schießen.» So erwartet der Coach kein Spektakel: «Es wird wahrscheinlich kein 7:6 werden», sagte er. «Wir müssen jetzt lernen, Spiele auch mit 2:1 oder 3:1 zu gewinnen.»