Serie geht weiter: Eisbären gewinnen gegen Ingolstadt 6:3

Die Eisbären Berlin haben ihre Siegesserie ausgebaut. In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewann der Hauptstadtclub am Sonntag gegen den ERC Ingolstadt mit 6:3 (3:0, 3:1, 0:2). Es war wettbewerbsübergreifend der sechste Sieg nacheinander. Blaine Byron traf zweimal für den deutschen Meister, Leo Pföderl, Kevin Clark, Matt White und Zach Boychuk erzielten die weiteren Tore.

Beide Mannschaften starteten in der Arena am Ostbahnhof vor 7181 Zuschauern von Beginn mit viel Geschwindigkeit und Druck. Die Tore machten zunächst nur die Berliner. Nach acht Minuten war es erst Pföderl, der einen Konter erfolgreich unterbringen konnte. Dann erhöhte Clark in Überzahl, bevor Byron den dritten Treffer einschob. Nur knapp vier Minuten reichten, um die Eisbären mit 3:0 in Führung zu bringen.