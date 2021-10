6:2 in Nürnberg: Eisbären feiern sechsten Auswärtssieg

Die Eisbären Berlin haben ihre Auswärtsserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ausgebaut. Am Donnerstagabend siegte der deutsche Meister bei den Nürnberg Ice Tigers mit 6:2 (1:1, 3:0, 2:1). Blaine Byron, Kai Wissmann, Marcel Noebels, Zach Boychuk, Leonhard Pföderl und Matt White sorgten mit ihren Toren dafür, dass die Hauptstädter nach einer Leistungssteigerung im zweiten Drittel auch ihr sechstes Ligaspiel auf fremdem Eis in dieser Saison gewannen.

Vor 3011 Zuschauern in der Nürnberger Arena gelang den Eisbären ein Blitzstart: Nach 36 Sekunden traf Byron zur Führung. Danach offenbarten die Berliner aber einige Abstimmungsschwächen. Die Franken wurden zunehmend gefährlicher und kamen kurz vor der ersten Pause durch ein Tor von Gregor MacLeod zum Ausgleich.

Nach dem Wiederbeginn agierten die Hauptstädter deutlich konzentrierter und zielstrebiger. Wissmann, Noebels und Boychuk sorgten mit drei Treffern innerhalb von drei Minuten im zweiten Drittel für einen klaren Vorsprung. Im Schlussabschnitt bauten Pföderl und White die Führung nach schönen Einzelaktionen aus. Für den Endstand sorgte MacLeod, der in der letzten Sekunde zum zweiten Mal traf, obwohl die Nürnberger in doppelter Unterzahl spielten.