Eisbären-Coach nach 0:3 gegen Adler: «Inakzeptabel für Fans»

Trainer Serge Aubin fand nach der Heimniederlage der Eisbären Berlin gegen die Adler Mannheim im Spitzenspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) klare Worte: «Mir hat unser Einsatz heute überhaupt nicht gefallen. Nicht alle Spieler haben heute ihr Potenzial ausgeschöpft», sagte der Kanadier nach dem 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) des amtierenden Meisters gegen den Titelrivalen. «Das ist inakzeptabel für unsere Fans. Wir müssen besser spielen, vor allem in unserer eigenen Halle.»

Vor 6450 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof waren beide Teams von Anfang an um Tempo bemüht, leisteten sich aber immer wieder Ungenauigkeiten. Die Mannheimer gingen mit einem knappen Vorsprung in die erste Pause, weil Lean Bergmann getroffen hatte, als die Gäste erstmals in Überzahl spielten.