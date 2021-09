Vor Spiel gegen Mannheim: Eisbären Berlin finden ihre Form

Trainer Serge Aubin sah nach dem überzeugenden 4:0 der Eisbären Berlin bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven keinen Anlass zur Kritik. «Das hat wirklich viel Spaß gemacht», sagte der Kanadier am Freitagabend. «Es war ohne Zweifel unser bestes Spiel seit dem ersten Tag der Vorbereitung. Die Jungs haben hart gekämpft, gut kombiniert und defensiv solide gestanden.»

Vor dem Spitzenspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Adler Mannheim am Sonntag in der Arena am Ostbahnhof (14.00 Uhr/Magentasport) sieht der Coach daher keinen Änderungsbedarf: «Wir bewegen uns in die richtige Richtung. Jetzt müssen wir einfach weitermachen», sagte er.