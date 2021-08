Anspruchsvoller Gradmesser CHL: Eisbären zwei Mal im Einsatz

Den deutschen Eishockey-Meister Eisbären Berlin erwartet am Wochenende ein sehr anspruchsvoller Pflichtspielauftakt. Am Freitagabend empfängt das Team von Eisbären-Trainer Serge Aubin zum ersten Spiel in der Champions Hockey League (CHL) den finnischen Spitzenclub Tappara Tampere in der Mercedes-Benz Arena (20.15 Uhr/Sport1). «Es ist eine großartige Gelegenheit für uns, als Mannschaft zu wachsen und uns zu messen, um zu sehen, wie weit wir sind», sagte Aubin.

Zwei Tage später tritt das schwedische Team Skellefteå AIK in Berlin (17.05 Uhr) an, dritter Gruppengegner ist der HC Lugano aus der Schweiz. «Für mich als Coach bedeutet das, dass wir uns auf verschiedene Stile einstellen müssen, ohne unsere Identität zu verlieren», sagte Aubin.

Erstmals seit Anfang März 2020 können sich dann auch zahlreiche Fans hautnah davon überzeugen, wie weit der deutsche Eishockey-Meister bereits ist: Im Rahmen des genehmigten Hygienekonzepts dürfen insgesamt 2.000 Personen in der Arena anwesend sein.