DEL-Finale: Eisbären wollen mit «Berliner Stil» zum Titel

Die Eisbären Berlin sind nur noch einen Schritt von ihrer achten Meisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) entfernt. Mit einem Heimsieg gegen die Grizzlys Wolfsburg am Freitagabend (19.30 Uhr/Magentasport) würden die Hauptstädter erstmals seit 2013 den Titel gewinnen und wieder zum alleinigen DEL-Rekordmeister aufsteigen.

Zuversichtlich stimmt Trainer Serge Aubin, dass sein Team die Wolfsburger im zweiten Finalspiel am Mittwoch erstmals in dieser Saison klar dominierte: «Wir haben unseren Stil gespielt, den Berliner Stil. Wir waren aggressiv und hungrig», lobte der Kanadier nach dem 4:1-Erfolg, mit dem die Eisbären den 1:1-Ausgleich in der Best-of-Three-Serie schafften. Zuvor hatten die Niedersachsen mit ihrer konsequenten Defensivtaktik alle vier Hauptrundenspiele und das erste Finalduell gegen die Eisbären gewonnen.