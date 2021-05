Niederlage in Spiel eins: Eisbären im DEL-Finale unter Druck

Jetzt sind die Eisbären Berlin wieder auf ihre Comeback-Qualitäten angewiesen. Wie schon in den Viertelfinal- und Halbfinal-Serien der Deutschen Eishockey Liga (DEL) rennt der frühere Dauerchampion auch im Playoff-Endspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg einem Rückstand hinterher.

Nach dem 2:3 nach Verlängerung sind die Berliner am Mittwoch (05. Mai 2021) in Wolfsburg zum Siegen verdammt, um am Freitag in eigener Halle doch noch um den achten Titelgewinn spielen zu können. «Wir verlieren den Glauben nie. Das haben wir oft genug bewiesen und das wird auch jetzt so sein», sagte Verteidiger Kai Wissmann am Sonntag.