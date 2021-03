Eisbären Berlin siegen weiter: 3:1 in Nürnberg

Die Eisbären Berlin haben den positiven Trend der vergangenen Woche fortgesetzt und ihren dritten Sieg im Vergleich mit den Vereinen der Süddivision in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefeiert. Am Montag gewannen die Hauptstädter bei den Nürnberg Ice Tigers mit 3:1(1:0, 0:1, 2:0).

Matt White und Leo Pföderl trafen für den Tabellenführer der Gruppe Nord, der ohne Mark Zengerle, Kris Foucault, Sebastian Streu und Pierre-Cédric Labrie angereist war. Vor leeren Rängen in der Nürnberger Arena machten die Hausherren von Beginn an viel Druck auf das Tor der Berliner. Dennoch war es der Hauptstadtclub, der den ersten Treffer markierte. In doppelter Überzahl nutzte Matt White den entstandenen Raum und brachte die Eisbären in Führung.