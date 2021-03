Nach 3:1 in Straubing: Eisbären-Coach lobt «Charaktersieg»

Nach dem 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) der Eisbären Berlin bei den Straubing Tigers lobte Trainer Serge Aubin die Einstellung seiner Spieler. «Das war ein Charaktersieg», sagte der Kanadier am Sonntag. Den Erfolg verdankte der Tabellenführer der Nordgruppe in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Treffern von Ryan McKiernan, Zach Boychuk und Mark Olver, aber auch seinem starken Unterzahlspiel. Mit einem Mann weniger auf dem Eis habe sein Team «fantastisch» gespielt, sagte Aubin.

Die Eisbären verteidigten im Eisstadion am Pulverturm zwar von Beginn an konzentriert, taten sich im Angriff aber lange schwer. Erst Mitte des zweiten Drittels gelang Verteidiger McKiernan das Führungstor. Der US-Amerikaner traf damit im vierten Spiel in Folge. «Das war ein ganz wichtiges Tor», sagte Angreifer Marcel Noebels bei Magentasport. «Wir hatten auch schon vorher Chancen, waren aber nicht mit der letzten Konsequenz bei der Sache. Beim Tor haben wir uns dann durchgesetzt.»