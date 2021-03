3:4 in Ingolstadt: Erfolgsserie der Eisbären Berlin gerissen

Die Eisbären Berlin haben nach fünf Siegen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder einen Dämpfer erhalten. Am Mittwochabend verloren die Hauptstädter beim ERC Ingolstadt mit 3:4 (0:0, 1:3, 2:1). Für den Tabellenführer der DEL-Nordgruppe trafen Parker Tuomie, Lukas Reichel und Ryan McKiernan, doch die Gastgeber nutzten ihre Torgelegenheiten konsequenter.

Vor leeren Rängen in der Ingolstädter Arena standen beide Teams lange konzentriert in der Defensive und lieferten sich harte Zweikämpfe. Klare Chancen blieben selten, bis sich die Berliner nach einer halben Stunde die erste folgenschwere Unaufmerksamkeit leisteten: Der frühere Eisbären-Profi Louis-Marc Aubry traf völlig unbedrängt, als die Hausherren in Überzahl spielten.