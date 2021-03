Eisbären Berlin verlieren gegen Wolfsburg mit 2:3

Die Durststrecke der Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) geht weiter. Am Montagabend verloren die Hauptstädter gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 2:3 (0:0, 1:2, 1:0, 0:1) nach Verlängerung. Trotz der Tore von Zach Boychuk und Jonas Müller kassierte der Tabellenführer der Nordgruppe damit die dritte Niederlage hintereinander.

Vor leeren Rängen in der Arena am Ostbahnhof lieferten sich beide Teams im Anfangsdrittel ein temporeiches Spiel, in dem die Eisbären mehr Torschüsse abgaben und auch die größte Chance hatten: Kapitän Frank Hördler hatte Pech, als er nur den Innenpfosten traf. Kurz nach der ersten Pause gingen allerdings die Gäste in Führung: Angreifer Anthony Rech nutzte eine Unaufmerksamkeit der Berliner Hintermannschaft und traf völlig unbedrängt aus kurzer Distanz. Durch ein Powerplaytor von Garrett Festerling bauten die Niedersachsen ihre Führung aus, ehe Boychuk ebenfalls in Überzahl verkürzen konnte.