Coach Aubin moniert hohe Fehlerquote: «Wir waren träge»

Nach dem 3:5 der Eisbären Berlin bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wollte Trainer Serge Aubin die Leistung seines Teams nicht schönreden: «Mir hat unser Spiel nicht gefallen. Wir waren träge und haben uns zu viele Puckverluste geleistet», sagte der Kanadier am Freitagabend.

Trotz zweier Niederlagen in Folge führen die Eisbären weiter die Tabelle der DEL-Nordgruppe an. Die Personalsituation droht sich vor Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg am Montag (20.30 Uhr/Magentasport) allerdings weiter zu verschlechtern: Nachdem bereits Mark Zengerle und Pierre-Cédric Labrie für mehrere Wochen ausfallen, musste in Bremerhaven auch Giovanni Fiore wegen einer Verletzung vorzeitig vom Eis.