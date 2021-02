6:1 gegen Krefeld: Eisbären Berlin setzen Siegesserie fort

Die Eisbären Berlin haben den vierten Sieg hintereinander in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefeiert und damit ihre Spitzenposition in der Nordgruppe gefestigt. Am Mittwochabend gewannen die Hauptstädter gegen die Krefeld Pinguine mit 6:1 (2:0, 1:1, 3:0) und blieben damit auch im achten Heimspiel der Saison ohne Punktverlust. Kris Foucault, Jonas Müller, Lukas Reichel, Matt White, Zach Boychuk und Frank Hördler sorgten mit ihren Toren für den klaren Erfolg gegen den Tabellenletzten.

Vor leeren Rängen in der Arena am Ostbahnhof bestimmten die Gastgeber von Beginn an das Spiel. Im ersten Powerplay sorgte Foucault für die Führung, Müller legte mit einem Distanzschuss nach. Weil die Eisbären es verpassten, ihre Überlegenheit zu weiteren Treffern zu nutzen, fanden die Krefelder kurz nach der ersten Pause zurück ins Spiel: Martin Schymainski traf, als die Gäste erstmals in Überzahl spielten.

Die Hausherren hatten nun einige Mühe mit dem Tabellenschlusslicht, ehe Reichel mit einem weiteren Powerplaytor den alten Abstand wieder herstellte. Im Schlussabschnitt sorgten White nach einem Alleingang, Boychuk in Überzahl und Kapitän Hördler mit ihren Treffern doch noch für einen deutlichen Sieg der Berliner.