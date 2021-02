«Mit einem Lächeln nach Hause»: Eisbären festigen Spitze

Die zuvor zweitplatzierten Eisbären Berlin haben als Tabellenführer der Gruppe Nord in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach ihrem erfolgreichen Abstecher in Nordrhein-Westfalen die Heimreise angetreten. Nach den Siegen bei den Krefeld Pinguinen und den Iserlohn Roosters könne das Team «mit einem Lächeln nach Hause fahren und die Zeit genießen, bis es wieder an die Arbeit geht», sagte Eisbären-Trainer Serge Aubin nach dem 4:1-Erfolg bei den Roosters am Freitagabend.

Kapitän Frank Hördler war nach dem Sieg im Sauerland stolz auf seine Kollegen: «Ganz großes Lob an die Mannschaft. Wir haben zusammengehalten und unser Spiel über sechzig Minuten durchgezogen», sagte der 36 Jahre alte Verteidiger nach dem zweiten Auswärtssieg innerhalb von 24 Stunden.

Der hart erkämpfte Erfolg war angesichts der kurzen Regenerationszeit nach dem 6:1 in Krefeld am Vorabend umso bemerkenswerter: «Wir hatten wenig Erholung, aber trotzdem sind alle marschiert und haben sich für den anderen eingesetzt», sagte Hördler. Auch sein letztlich spielentscheidendes Überzahltor zum 2:1 sei ein Resultat der gemeinsamen Bemühungen gewesen: «Wenn die ganze Mannschaft viel arbeitet, um Strafen herauszuholen, und dann das Powerplay trifft, ist es eine Teamleistung, die uns ein gutes Gefühl gibt», erklärte der Routinier.

Auch Trainer Aubin lobte seine Profis: Der ungefährdete Erfolg beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht Krefeld sei zwar ein «hübscher Sieg» gewesen, «wirklich stolz» sei er aber darauf, mit welchem Einsatz die Mannschaft gegen die ungleich stärkeren Iserlohner nachgelegt habe.