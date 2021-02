Eisbär Noebels will kein Risiko: Länderspielabsage richtig

Eishockey-Profi Marcel Noebels von den Eisbären Berlin hat die Absage der Länderspiele gegen die Schweiz am 10. und 11. Februar als richtige Maßnahme eingeordnet. Zwar seien Länderspiele immer ein Highlight und die Absage deshalb schade, «aber sie ist auch richtig, um das Risiko nicht durch Länderspiele zu erhöhen. Wir wollen im Eishockey Vorbilder sein, damit wir nicht in Quarantäne landen», sagte der 28 Jahre alte Center der «Märkischen Oderzeitung».

Der in der vergangenen Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zum besten Spieler gekürte Noebels ist froh, dass überhaupt ein Liga-Betrieb gewährleistet werden kann. «Wir sind bei den Eisbären ganz schön stolz, dass wir die Hygienerichtlinie diszipliniert einhalten», sagte der Nationalspieler, der mit rund 22 Einsatzminuten pro DEL-Partie an der Spitze der Liga steht.

Auch gemeinsam mit seinen Sturmkollegen Leo Pföderl und Lukas Reichel ist Noebels mit insgesamt 16 Toren und 38 Scorer-Punkten in der Liga spitze. «Leo, Lukas und ich haben alle drei Spaß am Eishockey. Ich glaube, das sieht man auch an unserem Spiel», sagte Noebels, der dabei auf eine klare Rollenverteilung hinweist, «Lukas und ich sehen uns in erster Linie als Vorlagengeber und Leo als Vollstrecker. Bis jetzt klappt das gut.»

Trotz der erfolgreichen Sturmreihe weisen die Eisbären aber nur einen Erfolg in der Fremde auf. Noebels fordert deshalb die gleiche Mentalität wie in den Heimspielen an den Tag zu legen, Strafzeiten zu verhindern und trotzdem auswärts aggressiver zu spielen. Am Donnerstag und Freitag bieten sich gleich zwei Chancen an. Zunächst will das Team von Trainer Serge Aubin beim abgeschlagenen Tabellenletzten der Nord-Gruppe, Krefeld Pinguins, bestehen, einen Tag darauf sind die Berliner bei den Iserlohn Roosters zu Gast.