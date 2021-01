4:2 gegen Iserlohn: Eisbären Berlin feiern sechsten Heimsieg

Die Eisbären Berlin haben ihre Heimserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fortgesetzt. Am Donnerstagabend besiegten die Hauptstädter die Iserlohn Roosters mit 4:2 (1:2, 2:0, 1:0) und gewannen damit auch ihr sechstes Saisonspiel in der Arena am Ostbahnhof. Leonhard Pföderl, Kris Foucault, Giovanni Fiore und Mark Zengerle sorgten mit ihren Treffern für den Sieg, den sich die Berliner mit einer beachtlichen Leistungssteigerung im zweiten Drittel verdienten.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase durften die Gastgeber als Erste jubeln: Pföderl traf nach einer energischen Einzelleistung. Doch die Iserlohner kamen durch Ryan Johnston zum Ausgleich und nutzten kurz darauf ihr erstes Powerplay zum Führungstreffer durch Joseph Whitney.

Die Eisbären liefen vor der ersten Pause Gefahr, noch höher in Rückstand zu geraten, steigerten sich aber nach dem Wiederbeginn deutlich. Nachdem Fiore und Neuzugang Zach Boychuk bei ihren Pfostenschüssen noch Pech hatten, glich Foucault aus. In Überzahl sorgte Fiore für die mittlerweile verdiente Führung der Berliner. Im Schlussabschnitt kontrollierten die Gastgeber das Spiel, Zengerle sorgte schließlich mit seinem Tor für die Entscheidung.