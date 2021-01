Eisbären-Profi Reichel glänzt bei seinem Jubiläum

Lukas Reichel wird sein 50. Spiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in bester Erinnerung behalten. Beim 4:2 der Eisbären Berlin gegen die Kölner Haie am Dienstagabend hatte der 18 Jahre alte Angreifer selbst zum Endstand getroffen und zuvor die beiden Tore von Leonhard Pföderl sowie den spielentscheidenden Treffer von Marcel Noebels vorbereitet. Die Glückwünsche gab Reichel hinterher an seine beiden Nebenmänner weiter. «Unsere Reihe hat gut harmoniert», sagte er. «Wir haben uns Chancen erarbeitet, und diesmal gingen die Scheiben halt rein. Ich hoffe, das geht so weiter.»

Auch Nationalspieler Noebels lobte die Angriffsformation, die mit einer überragenden Leistung entscheidend zum vierten Heimsieg der Eisbären in der laufenden Saison beigetragen hatte. «Wir drei sind eine super Kombination», sagte der 28 Jahre alte Flügelstürmer. «Mit Leo habe ich letztes Jahr ja schon viele Spiele zusammengespielt, ich glaube, wir kennen uns in- und auswendig. Und Lukas spielt momentan wirklich sehr, sehr gut und hat Selbstvertrauen getankt.»

Mit dem insgesamt verdienten Erfolg gegen Köln verbesserten sich die Berliner auf den zweiten Platz der DEL-Nordgruppe. Bereits am Donnerstag (20.30 Uhr/Magentasport) können sie mit einem weiteren Heimsieg die Tabellenführung übernehmen: Dann empfangen die Eisbären den Spitzenreiter Fischtown Pinguins Bremerhaven, der zuletzt sechs Siege in Folge feiern konnte. «Kein Spiel wird leichter», sagte Noebels bei Magentasport. «Aber wir haben das Glück, dass wir wieder zuhause spielen, und da wollen wir natürlich wieder gewinnen.»