Gawanke verlässt die Eisbären und kehrt nach Kanada zurück

Eishockey-Profi Leon Gawanke verlässt die Eisbären Berlin und kehrt nach Kanada zurück. Der in Berlin geborene Verteidiger war von den Winnipeg Jets aus der nordamerikanischen Profiliga NHL ausgeliehen. Unter Vertrag steht er eigentlich beim Farmteam der Jets, den Manitoba Moose aus der American Hockey League (AHL).

Es sei immer sein Jugendtraum gewesen, für die Eisbären in der Deutsche Eishockey Liga (DEL) zu spielen, sagte der 21-Jährige am Donnerstag. «Jetzt freue ich mich natürlich auf die neue Saison in Nordamerika», sagte er. Gawanke werde noch in dieser Woche nach Winnipeg fliegen, teilten die Eisbären mit.