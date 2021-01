Kurz nach Rankel-Abschied: Busch beendet Eishockey-Karriere

Gut fünf Wochen nach Vereinslegende André Rankel hat mit Florian Busch ein weiterer Kultspieler der Eisbären Berlin seine Eishockey-Karriere beendet. Der 35-Jährige Miesbacher gab am Mittwoch verletzungsbedingt seinen Rücktritt vom aktiven Sport bekannt, wie der Verein mitteilte. «Ich durfte 18 wundervolle Jahre in der Hauptstadt erleben, aber nach langem Verletzungspech muss ich nun nach vorne schauen», wird Busch zitiert.

Der Center hatte seine gesamte Karriere bei den Eisbären verbracht und absolvierte über 700 Spiele in 18 Jahren, in denen er sieben Meistertitel sowie jeweils einmal die European Trophy und den DEB Pokal gewonnen hatte. Vor allem sein Treffer in der Overtime des vierten Finalspiels der Saison 2007/2008 gegen die Kölner Haie bleibt in Erinnerung. Seine Trikotnummer 26 werde laut den Eisbären nicht mehr vergeben.