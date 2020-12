Eisbären peilen DEL-Playoffs an

Die Eisbären Berlin gehen trotz einiger Turbulenzen in den vergangenen Wochen selbstbewusst in die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL). «Wie jedes Jahr wollen die Eisbären die Playoffs erreichen», sagte Sportdirektor Stéphane Richer am Donnerstag in einer Video-Pressekonferenz. «Und wie alle Mannschaften, die die Playoffs erreichen, wollen wir dann um die Meisterschaft mitspielen.»

Dabei verlief die Vorbereitung der Hauptstädter für das Auftaktspiel, das sie am Freitagabend (19.30 Uhr/Magentasport) gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven in der Arena am Ostbahnhof bestreiten werden, zuletzt alles andere als optimal. Beim Testturnier der DEL hatten die Eisbären alle vier Spiele verloren, ehe sie aufgrund von Corona-Fällen im Team vor knapp zwei Wochen vorzeitig aus dem Wettbewerb aussteigen und sich zwischenzeitlich in häusliche Quarantäne begeben mussten. In den vergangenen Tagen waren daher nur noch wenige Trainingseinheiten in wechselnder Besetzung möglich.

Richer rechnet damit, dass solche pandemiebedingten Probleme die kommende Spielzeit prägen werden. «Wir haben gelernt, dass wir mit kurzfristigen Spielverlegungen und auch Absagen rechnen müssen. Darauf muss die ganze Liga vorbereitet sein», sagte der 54 Jahre alte Kanadier. «Wir müssen in dieser Saison vor allem eines sein: flexibel. Es wird in diesem Jahr nichts so sein, wie wir es kennen - das hat der Magentasport-Cup schon gezeigt.»