Eisbären Berlin wollen gegen Mannheim «in Spur zurückfinden»

Die Eisbären Berlin erhalten in den kommenden Tagen gleich zwei Chancen, ihren verpatzten Start in den Magentasport-Cup gutzumachen. Nach dem 1:5 gegen Schwenningen treten die Hauptstädter im Vorbereitungsturnier der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag (19.30 Uhr/Magentasport) beim Erzrivalen Adler Mannheim und am Samstag beim EHC Red Bull München an.

«Nach dem Heimspiel, das wir leider vergeigt haben, wollen wir uns bei den beiden besten Mannschaften der Liga gut verkaufen und in die Spur und ins Turnier zurückfinden», sagte Nationalspieler Marcel Noebels. «Wir wollen Punkte sammeln, damit wir wieder Richtung Halbfinale schauen können.» Der 28 Jahre alte Angreifer hofft dabei auf den Effekt der Auftaktniederlage: «Das war eine wichtige Lehrstunde für uns», sagte er. «Wir müssen 1ernen, jedes Spiel mit hoher Intensität und Laufbereitschaft anzugehen.»

Schwierig gestaltet sich bei den Berlinern bisher auch die Suche nach einem stabilen Mannschaftsgefüge: Für den Angriff wurden im Sommer viele talentierte Nachwuchsspieler geholt, doch einige erfahrene Leistungsträger gingen. Vor allem die Lücke, die der langjährige Top-Center James Sheppard nach seinem Wechsel zu den Kölner Haien hinterließ, gilt es noch zu füllen.

Auch Noebels, der in der vergangenen Saison an der Seite des Kanadiers spielte und zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt wurde, muss sich nun auf neue Aufgaben einstellen: «Es ist sicher eine Umstellung für mich, aber nichts bleibt für immer», sagte er. «Ich denke, dass der Trainer mich jetzt hin und wieder als Mittelstürmer einsetzen wird.»