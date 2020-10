Eisbären Berlin testen in Kassel und Bad Nauheim

Die Eisbären Berlin aus der Deutschen Eishockey-Liga haben zwei weitere Testspiele vereinbart. An diesem Freitag (19.30 Uhr) tritt der Hauptstadtclub beim DEL2-Vertreter EC Kassel Huskies an. Am Samstag (14.30 Uhr) geht es für die Eisbären beim EC Bad Nauheim, der ebenfalls in der DEL 2 spielt, um Spielpraxis. Aktuell steht noch nicht fest, ob die Begegnungen mit Zuschauern durchgeführt werden können, teilten die Eisbären am Dienstag mit. Sicher ist jedoch, dass aufgrund der verschärften Corona-Situation bei beiden Tests keine Gästefans aus Berlin dabei sein dürfen.

