Eisbären gewinnen zweites Testspiel gegen München mit 1:0

Die Eisbären Berlin haben ihr Testspielwochenende gegen den EHC Red Bull München erfolgreich beendet. Am Sonntagnachmittag siegten die Hauptstädter im Wellblechpalast mit 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Eric Mik sorgte mit seinem Tor für den Erfolg der Gastgeber. Einen Tag zuvor hatten die Eisbären die erste Begegnung gegen den Rivalen aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) an gleicher Stelle mit 2:3 verloren.

Aufgrund der geltenden Hygienebestimmungen durften nur 214 Zuschauer in der Halle verfolgen, wie beide Teams von Beginn an engagiert in die Zweikämpfe gingen. Vor allem die Eisbären kassierten früh einige Zeitstrafen. So erspielten sich die Gäste im Powerplay viele gute Chancen, konnten den starken Berliner Torhüter Mathias Niederberger aber nicht überwinden. Die beste Gelegenheit des ersten Drittels hatten aber die Gastgeber: Leihspieler Aidan Dudas traf allerdings nur den Pfosten.