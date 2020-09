Eisbären Berlin leihen Talent Leon Gawanke aus den USA aus

Die Eisbären Berlin aus der Deutschen Eishockey Liga leihen Junioren-Nationalspieler Leon Gawanke von den Winnipeg Jets aus der nordamerikanischen Profiliga NHL aus. Der 21 Jahre alte Verteidiger steht eigentlich beim Farmteam der Jets unter Vertrag. Allerdings ist noch unklar, wann die Corona-Pause in Amerika endet und die NHL sowie die darunter angesiedelte AHL mit Manitoba wieder starten. Der gebürtige Berliner soll nun in seiner Heimatstadt aktiv sein, bis die Spielzeit in Übersee beginnt, wie die Eisbären am Dienstag mitteilten.

© dpa

«Wir haben Leons Entwicklung in den letzten Jahren natürlich immer verfolgt und sind sehr froh, ihm jetzt vertraute Bedingungen bieten zu können. Er kann unsere Mannschaft wunderbar unterstützen und sich gleichzeitig für die nordamerikanische Liga fit halten und Spielpraxis sammeln», sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer.

Die Eisbären gehen davon aus, nach der Corona-Pause am 6. Oktober in der Champions Hockey League (CHL) gegen das schwedische Spitzenteam Lulea HF die neue Saison zu eröffnen. Gawanke hatte in der Jugend für die Eisbären gespielt. Seit Beginn der weltweiten Corona-Krise im März trainiert er nun schon bei den Profis in Berlin mit. Gawanke hat die erste Saison bei Manitoba Moose in der American Hockey League hinter sich. Sein Ziel ist der Sprung ins NHL-Team der Jets.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr