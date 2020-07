Eisbär Richer: «Bis November könnte viel passieren»

Stéphane Richer muss derzeit vor allem flexibel sein. Der Sportdirektor der Eisbären Berlin ist wie in jedem Sommer mit den Planungen für die kommende Eishockeysaison beschäftigt - doch die Folgen der Covid-19-Pandemie haben die gewohnten Abläufe in diesem Jahr gehörig durcheinandergebracht. «Wegen Corona ist es schwierig, zu planen», sagte der 54 Jahre alte Kanadier. «Es ist immer von Woche zu Woche anders.»

So musste Richer mit dem Trainerstab ein neues Konzept für die Vorbereitung entwickeln, nachdem die Deutsche Eishockey Liga (DEL) vor wenigen Tagen beschlossen hatte, nicht wie üblich im September sondern frühestens im November in die neue Spielzeit zu starten. Das erste Pflichtspiel erwartet die Eisbären damit erst am 6. Oktober: Dann werden die Berliner nach jetzigem Stand in der Champions Hockey League (CHL) gegen das schwedische Spitzenteam Luleå HF antreten.