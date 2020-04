Eisbären Berlin verpflichten zwei Eishockey-Talente

Die Eisbären Berlin holen für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga zwei Jugend-Nationalspieler zurück. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, wechselt der 19 Jahre alte Torwart Tobias Ancicka vom finnischen Club Lukko Rauma nach Berlin. Der 16 Jahre alte Stürmer Haakon Hänelt kommt von der RB Hockey Akademie des EC Red Bull Salzburg in die Hauptstadt.

© dpa

Beide Spieler standen bereits in der Vergangenheit für die Eisbären-Juniors auf dem Eis. «Wir wollen weiterhin ganz klar auf junge Talente setzen», sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer. Beide Spieler unterzeichneten einen mehrjährigen Vertrag beim siebenfachen deutschen Eishockey-Meister.

