Spende statt Halbfinale: Eisbären und Fans helfen

Die Eisbären Berlin rufen zusammen mit ihren Fans zu einer Online-Spendenaktion unter dem Motto «Eisbären helfen - gemeinsam bärenstark» auf.

«All das Geld, was die Fans am kommenden Sonntag (05. April 2020), rund um ein mögliches erstes Halbfinal-Heimspiel ausgegeben hätten, soll gespendet werden», heißt es in einer Erklärung des Clubs aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag.