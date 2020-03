Eisbären-Coach erwartet «intensive Serie» gegen Düsseldorf

Die Eisbären Berlin gehen gut gelaunt in die Playoffs der Deutschen Eishockey Liga. «Wir können besser spielen. Aber das Gute ist, dass wir einen Weg gefunden haben, um die Hauptrunde mit einem positiven Erlebnis abzuschließen», sagte Trainer Serge Aubin am Sonntag nach dem 4:3 (2:2, 2:1, 0:0) gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven.

Louis-Marc Aubry, Austin Ortega, Mark Olver und Leonhard Pföderl erzielten die Tore der Berliner, die nun im Viertelfinale auf die Düsseldorfer EG treffen. «Sie sind das beste defensive Team der Liga. Ich erwarte, dass es eine knappe, intensive Serie wird», sagte Aubin. Das erste Spiel der im Modus Best-of-Seven ausgetragenen Serie findet am 17. März (19.30 Uhr) in der Arena am Ostbahnhof statt.