Heimrecht im Viertelfinale: Eisbären-Coach «einfach froh»

Nach dem Erreichen des ersten Ziels für die Playoffs fiel das Zwischenfazit bei den Eisbären Berlin entsprechend positiv aus. «Den Heimvorteil zu bekommen, war natürlich etwas, was wir wirklich wollten», sagte Trainer Serge Aubin: «Jetzt sind wir einfach froh, dass wir zu Hause beginnen werden.»

Nach dem 5:1 gegen die Schwenninger Wild Wings ist den Eisbären Platz vier und damit das Heimrecht im Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga nicht mehr zu nehmen. Fest steht damit, dass die Hauptstädter am 17. März (19.30 Uhr) in der Arena am Ostbahnhof in die Runde der besten Acht starten werden.