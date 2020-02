Eisbären Berlin verlieren gegen Düsseldorf mit 1:2

Die Eisbären Berlin müssen wieder um ihren vierten Tabellenplatz in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bangen. Am Freitagabend unterlagen die Hauptstädter der Düsseldorfer EG mit 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1) nach Verlängerung. Die fünftplatzierten Rheinländer liegen damit nur noch vier Punkte hinter den Berlinern, die ein Spiel weniger absolviert haben. Gegen die starke Abwehr der Gäste taten sich die Eisbären schwer, Mark Olvers später Treffer reichte nur zu einem Punkt.

Vor 14 200 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof erarbeiteten sich die Gastgeber in den Anfangsminuten einige gute Chancen, scheiterten aber immer wieder am starken Düsseldorfer Torhüter Mathias Niederberger. Mit zunehmender Spieldauer taten sich die Eisbären allerdings immer schwerer. Die Gäste standen nun kompakt in der Defensive und zeigten, warum sie in der laufenden Saison die wenigsten Gegentore aller DEL-Teams hinnehmen mussten.