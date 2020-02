Eisbären besiegen Meister Mannheim mit 4:3 nach Verlängerung

Die Eisbären Berlin haben das Spitzenspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Adler Mannheim gewonnen. Am Sonntagnachmittag besiegten die Hauptstädter den deutschen Meister mit 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0) nach Verlängerung. Austin Ortega entschied die hochklassige Begegnung mit seinem Tor in der Overtime, nachdem der US-Amerikaner bereits in der regulären Spielzeit getroffen hatte. Außerdem waren Pierre-Cédric Labrie und Mark Olver für die Berliner erfolgreich.

Die 14 200 Zuschauer in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof sahen von Anfang an ein intensives Duell. Mit ihrem druckvollen Spiel erarbeiteten sich die Mannheimer zahlreiche Chancen und gingen durch ein Powerplay-Tor von Borna Rendulić verdient in Führung. Aber nur siebzig Sekunden später nutzte Olver einen Fehler der Gäste im Spielaufbau und traf nach einer feinen Einzelaktion zum Ausgleich für die Eisbären.

Die Berliner starteten stark ins zweite Drittel, gerieten aber durch Rendulićs zweiten Treffer erneut in Rückstand. Doch Labrie und Ortega sorgten mit ihren Toren dafür, dass die Eisbären mit einem 3:2-Vorsprung in den Schlussabschnitt gingen. Weil Mannheims Matthias Plachta in Überzahl ausglich, musste die Verlängerung entscheiden, in der Ortega im Powerplay den Siegtreffer der Berliner erzielte.