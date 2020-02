Eisbären-Profi Aubry freut sich auf sein Comeback

Die Eisbären Berlin können im Hauptrunden-Endspurt der Deutschen Eishockey Liga wieder auf Angreifer Louis-Marc Aubry bauen. Im Auswärtsspiel bei den Krefeld Pinguinen am Freitagabend (19.30 Uhr/Magentasport) wird der 28 Jahre alte Kanadier nach wochenlanger Verletzungspause sein Comeback geben. «Das Knie ist wieder Ordnung», sagte er nach dem Training am Donnerstag. «Nachdem ich fast zwei Monate nur zuschauen konnte, freue ich mich auf das Spiel und werde alles geben.»

Aubry hatte kurz vor Weihnachten im Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers einen Innenband-Teilriss im rechten Knie erlitten. In den zehn verbleibenden Hauptrundenspielen des Tabellenvierten will er sich nun «Schritt für Schritt» in Bestform bringen. Schließlich freut er sich bereits auf die Playoffs. «Das ist die beste Zeit des Jahres», sagte Aubry.