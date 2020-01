Frank Hördler: Drei Punkte und ein Ständchen zum Geburtstag

Die Eisbären Berlin haben den 35. Geburtstag von Frank Hördler gleich mehrfach veredelt.

Nach dem wichtigen 2:1-Sieg am 26. Januar 2020 gegen die Schwenninger Wild Wings in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) wurde der Verteidiger, der 854 Ligaspiele für die Eisbären absolvierte und mit ihnen alle sieben Meistertitel in der DEL feierte, von den Fans mit einem Geburtstagsständchen bedacht. «Das war so grandios für mich, ich habe mich sehr gefreut», sagte Hördler.

Dass wieder Licht nach oben zu sehen ist, macht Hördler auch an der Unterstützung der Anhänger in engen Spielen fest: «Die Fans sind hinter uns, wir Spieler stehen jedem zur Seite - das ist ein Kollektiv, das sehr schwer zu schlagen ist», sagte er.

Nächtes Spiel am 31. Januar 2020: Eisbären gegen Straubing Tigers

Durch die beiden Siege am Wochenende - den drei Punkten gegen Schwenningen war am 24. Januar ein 3:2 nach Penaltyschießen beim Spitzenreiter München vorausgegangen - verkürzte der Tabellenvierte, der noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat, den Rückstand auf die drittplazierten Straubing Tigers auf sieben Punkte. Wenn die Niederbayern am Freitag (31. Januar) in der Hauptstadt gastieren, haben die Eisbären die Chance, mit den eigenen Fans im Rücken noch näher an Rang drei heranzukommen.