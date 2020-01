Trotz Sieg in Köln: Eisbären beklagen verschenkten Punkt

Nach Euphorie war den Eisbären Berlin trotz des Sieges bei den Kölner Haien nicht zumute.

Schließlich hatte der Tabellenvierte der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in den letzten acht Minuten der regulären Spielzeit eine 3:0-Führung verspielt, gewann erst in der Verlängerung 4:3. «Das war verrückt. So sollte Eishockey nicht gespielt werden. Wir freuen uns, den Sieg mitzunehmen, aber wir hätten es im dritten Drittel erledigen müssen», sagte Siegtorschütze James Sheppard.