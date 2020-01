Eisbären-Coach beklagt Kräfteverschleiss: Tank war «leer»

Für Trainer Serge Aubin war die Niederlage der Eisbären Berlin beim Tabellenletzten der Deutschen Eishockey Liga (DEL) leicht zu erklären.

«Die letzten Spiele haben emotional ihren Tribut von den Spielern gefordert», sagte der Kanadier am 5. Januar 2020 nach dem 2:5 gegen die Iserlohn Roosters. Nachdem sein Team aufgrund zahlreicher Ausfälle seit Wochen nur noch mit drei Angriffsreihen auflaufen konnte, sei «der Tank ein wenig leer» gewesen, so Aubin.

Serge Aubin beklagt zu kurze Erholungsphase nach Spiel gegen München

So startete der Tabellenvierte knapp zwei Tage nach dem hart erkämpften 4:3-Sieg über Spitzenreiter München beim Liga-Schlusslicht Iserlohn desolat: Schon nach acht Minuten lagen die Berliner mit 0:4 zurück. «Wir waren am Anfang nicht bereit», räumte der Trainer ein. «Wir haben am Freitag gegen München viel gegeben und konnten uns davon nicht gut genug erholen.» Anders als in einigen der vergangenen Spiele reichten die Kräfte diesmal nicht mehr, um noch eine erfolgreiche Aufholjagd zu initiieren. «Im zweiten Drittel hatten wir einige Chancen, konnten diese aber nicht nutzen», sagte Aubin.