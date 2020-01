Eisbären erwartet schwere Aufgabe gegen München

Einen schwereren Gegner hätten die Eisbären Berlin für den Start in das neue Jahr in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nicht erwischen können.

Am Freitagabend (19.30 Uhr/Magentasport) erwartet der Hauptstadtclub den Tabellenführer EHC Red Bull München in eigener Halle. «München ist nicht ohne Grund die Nummer eins in der Liga. Sie haben eine große Tiefe im Kader. Aber wir werden bereit sein», sagte Serge Aubin am Donnerstag nach dem ersten Training im Jahr 2020.