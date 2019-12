Eisbären-Torhüter Justin Pogge ist bereit für sein DEL-Debüt

Berlin (dpa/bb) – Justin Pogge hatte am Montagabend einen prächtigen ersten Eindruck von seinem künftigen Arbeitsplatz erhalten. «Es war großartig. Das war ein tolles Spiel, und die Atmosphäre ist unglaublich», sagte der frisch verpflichtete Torhüter der Eisbären Berlin. Zuvor hatte er den 3:2-Heimsieg seiner neuen Kollegen gegen die Augsburger Panther von der Tribüne verfolgt.

Der 33 Jahre alte Kanadier war erst wenige Stunden zuvor in Berlin eingetroffen. Nun ist er bereit für sein Debüt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL): «Ich habe im letzten Monat zehn Spiele gemacht», sagte Pogge. «Ich fühle mich sehr gut und habe auch schon den Jetlag überstanden.» So könnte er bereits am Freitag (19.30 Uhr/Magentasport) im Heimspiel gegen den Tabellenführer EHC Red Bull München erstmals im Tor der Eisbären stehen.