Siege trotz Personalnöten: Eisbären Berlin zeigen Charakter

Nach dem 2:0 der Eisbären Berlin gegen die Nürnberg Ice Tigers war Trainer Serge Aubin voll des Lobes für seine Profis. «Ihr Charakter ist unglaublich», sagte der Kanadier am Sonntagabend. Schließlich hatte der Tabellenvierte der Deutschen Eishockey Liga (DEL) trotz vieler Ausfälle eine hochkonzentrierte Vorstellung abgeliefert. «Wir hatten nicht die Kraft und die Anzahl an Spielern, um so viel anzugreifen wie sonst. Daher haben wir versucht, kompakter zu stehen», sagte der Kanadier. «Die gesamte Mannschaft hat das durchgezogen, auch unsere jungen Spieler.»

So konnte sich der Coach über ein «starkes Wochenende» freuen, nachdem die Berliner bereits am Freitag auch ohne neun fehlende Profis die Adler Mannheim mit 5:1 besiegt hatten. Gegen Nürnberg wurden die Personalsorgen sogar noch größer: Zwar kehrte André Rankel ins Team zurück, dafür mussten Pierre-Cédric Labrie wegen Magenproblemen und Louis-Marc Aubry nach einem unglücklichen Sturz das Spiel vorzeitig beenden. Der Mittelstürmer humpelte hinterher auf Krücken und mit einer Schiene am rechten Knie aus der Kabine. «Wir wissen noch nicht, wie schwer die Verletzung ist», sagte Aubin.

Über Heiligabend gönnen sich die Eisbären nun eine Pause. «Ich hoffe, die Jungs nutzen die nächsten beiden Tage, um sich etwas zu erholen und eine schöne Zeit mit der Familie zu verbringen», sagte Aubin. Schließlich wartet danach ein anstrengendes Pensum: Am Donnerstag (16.30 Uhr) treten die Berliner beim Tabellenzweiten Straubing Tigers, schon am folgenden Abend empfangen sie die Fischtown Pinguins Bremerhaven (19.30 Uhr/beides Magentasport).