2:0 gegen Nürnberg: Eisbären feiern Heimsieg vor Weihnachten

Berlin (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben mit einem Heimsieg im letzten Spiel vor Weihnachten ihren vierten Tabellenplatz in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verteidigt. Am Sonntagabend gewannen die Hauptstädter gegen die Nürnberg Ice Tigers 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Marcel Noebels und Austin Ortega sorgten mit ihren Treffern für den verdienten Erfolg, Torhüter Sebastian Dahm feierte sein drittes Saisonspiel ohne Gegentor.

Vor 13729 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof dominierten die Hausherren von Beginn an und hatten deutlich mehr Chancen. Noebels sorgte im Powerplay mit seinem 15. Saisontor für die Führung. Bei den wenigen gefährlichen Kontern der Gäste war Keeper Dahm zur Stelle.