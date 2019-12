Eisbären Berlin siegen 5:1 gegen Meister Mannheim

Die Eisbären Berlin haben die Siegesserie der Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga beendet. Am Freitagabend bezwangen die Hauptstädter den deutschen Meister mit 5:1 (1:0, 2:1, 2:0). Zuvor hatten die Kurpfälzer zehn Ligaspiele in Folge gewonnen. Obwohl die Berliner auf insgesamt neun Spieler verzichten mussten, boten sie eine starke Vorstellung. Marcel Noebels erzielte zwei Tore, außerdem waren Frank Hördler, Sebastian Streu und Landon Ferraro für die Eisbären erfolgreich.

Die 13 983 Zuschauer in der Arena am Ostbahnhof sahen von Anfang an ein schnelles, intensives Spiel mit vielen harten Zweikämpfen. Die Hausherren agierten konzentriert, vermieden allzu große Risiken und leisteten sich kaum Fehler. Nach zehn Minuten konnten sie den Führungstreffer von Hördler bejubeln, der Mannheims Keeper Johan Gustafsson mit einem Distanzschuss überwand.

Kurz nach der ersten Pause kamen die Gäste in ihrem ersten Powerplay zum Ausgleichstor durch Jan-Mikael Järvinen, doch die Eisbären schlugen zurück: Noebels nutzte eine Vier-gegen-drei-Überzahl, Streu baute den Vorsprung aus. Im Schlussdrittel verteidigten die Gastgeber clever und konterten erfolgreich: Erneut Noebels und Ferraro sorgten mit ihren Treffern für ein klares Ergebnis.