Eisbären Berlin verlieren 1:5 gegen Krefeld

Den Eisbären Berlin fehlt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiterhin die Konstanz. Am Dienstagabend verloren die Hauptstädter gegen die Krefeld Pinguine mit 1:5 (1:3, 0:1, 0:1). Weil die Berliner, die auf insgesamt neun Spieler verzichten mussten, in der Defensive unsicher und im Angriff zu ungenau spielten, verloren sie trotz des frühen Tores von Louis-Marc Aubry verdient.

Vor 9823 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof nutzte Aubry den ersten gefährlichen Angriff der Gastgeber zum Führungstreffer. Doch danach leisteten sich die Berliner fatale Fehler, die von den Gästen bestraft wurden: Daniel Pietta und Mike Schmitz schlossen zwei Konter erfolgreich ab. Noch vor der ersten Pause erzielte Phillip Bruggisser im Powerplay den dritten Krefelder Treffer.

Im zweiten Drittel waren die Eisbären bemüht, spielten aber zu unpräzise, um die konzentriert verteidigenden Gäste in größere Schwierigkeiten zu bringen. Auf der Gegenseite nutzte Garrett Noonan eine erneute Unachtsamkeit in der Berliner Defensive, um den Vorsprung der Krefelder weiter zu vergrößern. Die Eisbären schafften es nicht mehr, ins Spiel zurückzufinden. Für den Endstand sorgte Jacob Lagacé mit einem Empty-Net-Goal kurz vor der Schlusssirene.